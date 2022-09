Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 22,04 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,17 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.820.532 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 50,29 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 56,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (21,17 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 4,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2018 über eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,25 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,53 EUR im Jahr 2022 aus.

