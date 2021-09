Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit Kurseinbußen

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 53,82 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.531 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,56 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,28 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.139.810 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,96 EUR) erklomm das Papier am 23.08.2021. Bei 48,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,53 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Hedgefonds-Aktionär geht gegen Deutsche-Wohnen-Übernahme vor

Deutsche Wohnen-Übernahme: Britischer Fonds will Vonovia Steine in den Weg legen

Vonovia-Aktie zieht an: Vonovia bietet für Deutsche-Wohnen-Tochter GSW

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE