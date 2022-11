Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Bullen treiben Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag an

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 24,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.805.767 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,17 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,41 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,59 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 31,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,03 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

