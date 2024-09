Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,84 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 31,84 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,05 EUR zu. Bei 31,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 259.626 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 61,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 31,92 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

