Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,39 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,39 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.435 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,21 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 29.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,86 EUR aus.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

