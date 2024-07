Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 28,03 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 28,03 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 27,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 216.141 Stück.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 7,78 Prozent wieder erreichen. Am 22.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 46,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,44 EUR an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 01.08.2024 gerechnet. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,93 EUR je Aktie.

