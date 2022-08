Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 27,57 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 27,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,21 EUR. Zuletzt wechselten 1.180.933 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2022 auf bis zu 26,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2,30 Prozent sinken.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,02 EUR.

Am 03.08.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2022 wird am 04.11.2022 erwartet. Am 08.11.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

