Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,46 EUR.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,46 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,68 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,65 EUR. Bisher wurden heute 46.397 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 14,17 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 17,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2023). Abschläge von 34,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,32 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -2,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

