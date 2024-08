Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,10 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 31,10 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,97 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,26 EUR. Zuletzt wechselten 529.777 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 31,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,41 EUR je Aktie.

