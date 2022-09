Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:04 Uhr um 3,3 Prozent auf 20,38 EUR nach. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,33 EUR. Bei 20,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 979.970 Aktien.

Bei 50,21 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 20,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 0,25 Prozent wieder erreichen.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,15 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 04.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

