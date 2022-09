Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Mittwochnachmittag an

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 21,30 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 21,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,67 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.521.137 Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,21 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 57,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 20,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,98 Prozent.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2018 mit 1,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,92 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 44,15 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

