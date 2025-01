Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 28,73 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.147 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 21,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2024 aus.

