Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 38,69 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 38,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.346.942 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 32,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 38,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2022). Mit Abgaben von 0,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,92 EUR aus.

Am 18.03.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Auf der Umsatzseite standen 598,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 579,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 05.05.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 04.05.2023.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE