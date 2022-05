Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 30.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 35,54 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 36,24 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,39 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,87 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.608.583 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 34,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 31,76 EUR. Abschläge von 11,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,78 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 761,41 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 581,95 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

