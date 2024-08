Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 31,35 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 31,35 EUR nach oben. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,48 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,73 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.086.167 Stück gehandelt.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 31,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 1,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,29 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

