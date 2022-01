Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,52 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.503 Punkten tendiert. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 50,38 EUR. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 295.357 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 57,15 EUR erreichte der Titel am 23.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2021 bei 45,53 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,69 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Vonovia schlägt für Deutsche Wohnen-Übernahme Fenk und Hünlein für Aufsichtsrat vor - Vonovia-Aktien fallen zurück

Vonovia-Aktie in Rot: Vonovia will Dividende erhöhen - Hauptversammlung am 29. April

Deutsche Wohnen-Aktie in Grün: Aufsichtsrat beschließt neuen Vorstand für Deutsche Wohnen

