Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 28,85 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,85 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,22 EUR. Zuletzt wechselten 361.127 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,19 EUR. Dieser Wert wurde am 22.08.2023 erreicht. Abschläge von 33,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,44 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,93 EUR je Aktie.

