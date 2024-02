Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie erhält von Baader Bank Bewertung: Buy

Papier unter der Lupe

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Baader Bank-Analyst Andre Remke unterzogen.

Die Baader Bank hat Vonovia mit "Buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Marktumfeld sei zwar nach wie vor schwierig, doch die Immobilienbranche dürfte sich in diesem Jahr weitgehend daran angepasst haben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde die Voraussetzung für lebendigere Transaktionsmärkte sein, was die Verkaufspläne von Vonovia unterstützen würde. Eindeutig positiv sei das anhaltende Mietwachstum in Deutschland, das auch auf dem Ungleichgewicht zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage beruht. Dieses werde durch die Immobilienkrise noch verstärkt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 19:23 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 26,99 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 22,27 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 4.231 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 5,9 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet.

