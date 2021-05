HOCHTIEF-CEO bestätigt zur Hauptversammlung Prognose 2021

Vorstandschef Marcelino Fernández Verdes bestätigte in der virtuellen Hauptversammlung das Ziel, in diesem Jahr einen operativen Nettogewinn von 410 bis 460 Millionen Euro zu erzielen. Verglichen mit dem um den Anteilsverkauf am australischen Bergbauspezialisten Thiess bereinigten Vorjahreswert von 368 Millionen Euro entspräche das einem Wachstum von 11 bis 25 Prozent.

HOCHTIEF wird am kommenden Dienstag Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Zur Entwicklung in den ersten Monaten 2021 äußerte sich Fernández Verdes laut Redetext nicht.

