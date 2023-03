Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die LEG Immobilien-Aktie

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei LEG Immobilien am 29.03.2023 informiert. Die Transaktion wurde am 30.03.2023 publik gemacht. Vorstand von Lackum, Lars griff am 29.03.2023 bei LEG Immobilien-Aktien zu. 2.000 LEG Immobilien-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 49,03 EUR gekauft. Die Aktionäre schickten das Papier von LEG Immobilien nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,90 Prozent auf 48,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von LEG Immobilien nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,40 Prozent auf 50,50 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 258 LEG Immobilien-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht LEG Immobilien einen Börsenwert von 3,53 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 74.109.296.

Der vorangegangene Insidertrade von von Lackum, Lars wurde am 16.03.2023 gemeldet. Es wurde ein Kauf von 197 LEG Immobilien-Aktien zu je 59,10 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEG Immobilien