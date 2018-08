Senvion beschließt Kapitalerhöhung - Aktie leichter

Die Adhoc-Meldung des Unternehmens im Wortlaut: Durch die teilweise Nutzung ihres von der Hauptversammlung der Senvion am 3. März 2016 beschlossenen genehmigten Kapitals wird Senvion ihr Grundkapital durch Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien mit einem Nennwert () von je EUR 0,01 erhöhen, mit der ein Bruttoerlös von ca. EUR 62.500.000 erzielt wird. Die Platzierung beginnt sofort und wird vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung des Verfahrens voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding Verfahren angeboten. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird als Sole Bookrunner im Zusammenhang mit der Platzierung in Höhe von EUR 62,5 Mio. tätig und garantiert vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im Wege einer Backstop-Verpflichtung die Platzierung neuer Aktien in einem Umfang, der einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 25,0 Mio. sicherstellt. Senvions Hauptaktionäre, CCP II Acquisition Luxco S.à r.l. und CCP III Acquisition Luxco S.à r.l., verbundene Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, haben sich vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen zur Zeichnung neuer Aktien im Rahmen des Angebots zum Platzierungspreis verpflichtet, durch die ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 37,5 Mio. erzielt wird.

Die neuen Aktien sollen ab dem 20. August 2018 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an Investoren erfolgt voraussichtlich am 20. August 2018.

Senvion beabsichtigt, den mit der Platzierung erzielten Nettoerlös für wachstumsbezogene Investitionen zu verwenden, insbesondere für die Erschließung neuer Märkte wie beispielsweise Indien, durch die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand, oder beispielsweise Chile/Argentinien und Australien, durch Investitionen in "local mobile factories" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Senvion S.A.

Die Senvion-Aktie verliert via Lang & Schwarz aktuell 4,21 Prozent auf 7,50 Euro.

Bildquellen: Senvion GmbH 2014