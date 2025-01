Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 46,00 EUR.

Um 11:42 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 46,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 46,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,20 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.261 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,74 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,39 Prozent.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,18 Prozent zurück. Hier wurden 298,70 Mio. EUR gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

