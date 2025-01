Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 47,15 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 47,15 EUR zu. Bei 47,15 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.315 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 17,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 31.10.2024 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 298,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

