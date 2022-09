Henkel-Aktie: Weitere Erhöhung der Umsatzprognose bei Henkel

2022 soll das organische Wachstum bei 5,5 Prozent bis 7,5 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Henkel 4,5 bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt. Ausgeklammert sind dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Das Klebstoffgeschäft habe auch im dritten Quartal sein starkes organisches Umsatzwachstum fortgesetzt, hieß es. Hier erwartet Henkel nun für 2022 ein Plus von zehn bis zwölf Prozent und damit jeweils zwei Prozentpunkte mehr als zuvor.

Der Ergebnisausblick wurde hingegen bestätigt, hier geht der Konzern wegen der gestiegenen Rohstoff- und Logistikkosten weiter von Rückgängen aus. Die mittel- bis langfristigen Ziele wurden ebenfalls bekräftigt.

/nas/men

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Henkel AG