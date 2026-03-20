Warnstreik legt U-Bahn- und Busverkehr in Hamburg lahm

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen eines weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fahren in Hamburg seit dem Morgen keine U-Bahnen mehr. Auch der Busverkehr ist stark eingeschränkt, wie die Hamburger Hochbahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Einzelne Buslinien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) fahren nach Fahrplan oder unregelmäßig.

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Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Hochbahn sowie der VHH zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser begann am Samstagmorgen um 3.00 Uhr und soll am Sonntagmorgen enden.

Nicht betroffen sind die S-Bahnen und die Hafenfähren.

Die Hochbahn war bereits am Donnerstag für 24 Stunden bestreikt worden. Ende Februar waren sowohl die Hochbahn als auch die VHH für 48 Stunden bestreikt worden. Hintergrund seien weiterhin schwierige Tarifverhandlungen, teilt die Hochbahn mit. Die Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden./nbe/DP/nas