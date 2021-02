Nach Mega-Investition: Clean Power Capital erhöht Anteil an PowerTap weiter

• Clean Power kauft weitere PowerTap-Anteile• Pläne zu Klimaneutralität stützen PowerTaps Geschäft• Kooperation hilft beim Ausbau des Tankstellennetzes

Investition in Wasserstoff-Unternehmen weiter aufgestockt

Nachdem das Investmentunternehmen Clean Power Capital erstmals im Oktober 2020 in das Wasserstoffunternehmen PowerTap investierte und eine Beteiligung von 90 Prozent erwarb, wurde die Beteiligung nun auf insgesamt 94,5 Prozent aufgestockt. Das gab Clean Power Anfang Februar in einer Pressemitteilung bekannt. Die bisherigen Halter der PowerTap-Anteile von 4,5 Prozent wurden mit insgesamt 18 Millionen Clean Power-Stammaktien entlohnt, deren Wert jeweils auf 2,72 US-Dollar beziffert wurde.

Clean Power ist seit Anfang 2019 an der Canadian Securities Exchange gelistet und hat nach eigenen Angaben seitdem bereits in eine Vielzahl an Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren investiert. Der Fokus des Unternehmens liege aber auf den Branchen Energie, Cannabis und neue Technologien. Im August 2020 aktualisierte das Unternehmen seine Investitionspolitik und gab an, seinen Schwerpunkt nun auf private und börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Cannabis im medizinischen und freizeitlichen Kontext zu legen. PowerTap, das Unternehmen hinter der jüngsten Investition von Clean Power, hat es sich zum Ziel gesetzt, das Wasserstofftankstellennetz in Nordamerika kostengünstig auszubauen. So wolle PowerTap allein in den USA innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre bis zu 1.000 Wasserstoff-Tankstellen betreiben, wie Clean Power ankündigt. Entsprechende Einrichtungen sollen bereits für private Unternehmen gebaut worden sein, aber auch öffentliche PowerTap-Tankstellen seien bereits in mehreren US-Bundesstaaten in Benutzung, etwa in der Nähe des Flughafens von Los Angeles.

Günstiger Zeitpunkt für klimafreundliche Lösungen

Dabei sei Clean Power mit einer Investition in PowerTap am Zahn der Zeit, wie das Unternehmen weiter erklärt. So sei der Zeitpunkt für die Aufstockung mit der gerade begonnen Amtszeit des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden und seiner grünen Energiepolitik genau richtig, immerhin plant dieser, den Stromsektor bis 2035 frei von Kohlenstoff zu betreiben. Bis 2050 soll das Land klimaneutral werden, wie Biden bereits im Wahlkampf versprach und das Weiße Haus nach seinem Amtsantritt bestätigte. Auch die kanadische Regierung erklärte Ende des letzten Jahres, bis 2050 netto keine Kohlenstoffemissionen mehr ausstoßen zu wollen. Dieses Ziel soll mittels Förderung von kohlenstoffarmen und emissionsfreien Kraftstoffen ermöglicht werden, außerdem könnten durch Wasserstoff, der zum Betrieb von Fahrzeugen eingesetzt wird, in Kanada bis 2050 auch bis zu 350.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. "Die Zeit des Wasserstoffs ist gekommen", bestätigt Seamus O'Regan, Kanadas Minister für natürliche Ressourcen. "Die wirtschaftlichen und ökologischen Chancen für unsere Arbeiter und Gemeinden sind real. Es gibt ein globales Momentum, und Kanada macht es sich zunutze."

PowerTap landet Deal mit Kraftstoffkonzern

Erst kürzlich konnte PowerTap eine Vereinbarung mit der Andretti Group treffen, die die Unternehmen Humboldt Petroleum, Peninsula Petroleum und Colvin Oil zusammenfasst. Nicht nur wird PowerTap einige seiner Wasserstofftankstellen auf Unternehmensgrundstücken von Andretti platzieren, der Kraftstoffversorger will die Technologie auch an Einzelhandelsketten, große Ölgesellschaften und unabhängige Tankstellen vermarkten. "Die Andretti Group freut sich, mit PowerTap Hydrogen Möglichkeiten zur Wasserstoffbetankung vor Ort anbieten zu können", so das Unternehmen auf seinem Internetauftritt. "Wir glauben, dass dies eine großartige Möglichkeit für unabhängige Betreiber ist, auf dem heutigen Markt zu expandieren und mit grüner Technologie zu wachsen." Tankstellenbetreiber, die Interesse an PowerTaps Wasserstoff-Technologie haben, können sich auf der Andretti-Webseite bereits für weitere Informationen anmelden. Schon in diesem Jahr sollen mithilfe der Kooperation PowerTap-Standorte in Kalifornien aufgebaut werden. CEO Raghu Kilambi kann sich auch darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit dem Kraftstoffkonzern vorstellen: "Wir sind auch zuversichtlich, dass die Andretti Group ein starker exklusiver Vertriebspartner sein wird, wenn wir unser Tankstellennetz von mehr als 500 Standorten in den USA ausbauen", wird der Geschäftsführer in einer Pressemitteilung zitiert.

