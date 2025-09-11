WDH/DAX-FLASH: Leitindex legt wieder zu - Oracle nach Ausblick mit Kursfeuerwerk

(Buchstabendreher in der Überschrift berichtigt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Mittwoch etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,5 Prozent höher auf 23.843 Punkte. Damit läge er wieder über seiner 100-Tage-Linie, um die er zuletzt pendelte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Wer­bung Wer­bung

Für gute Stimmung sorgen die starken Wachstumsaussichten von Oracle, die die Aktien des SAP-Konkurrenten (SAP SE) nachbörslich um rund 30 Prozent nach oben katapultierten.

Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein./ag/zb