AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni

04.11.25 09:41 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutlich negativ ist am Dienstag die Kursreaktion auf die Quartalsbilanz von Norma (NORMA Group SE) ausgefallen. Die im SDAX enthaltenen Papiere fielen um 3,7 Prozent auf 13,40 Euro. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar fast 9 Prozent, die Anteile rutschten damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni.

Die Umsätze hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Das habe das Unternehmen mit Blick auf das operative Ergebnis durch Flexibilität bei den Kosten nicht ganz ausgleichen können. Der Hersteller von Verbindungstechnik leide unter der allgemeinen Schwäche der Konjunktur./bek/mis

