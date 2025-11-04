AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutlich negativ ist am Dienstag die Kursreaktion auf die Quartalsbilanz von Norma (NORMA Group SE) ausgefallen. Die im SDAX enthaltenen Papiere fielen um 3,7 Prozent auf 13,40 Euro. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar fast 9 Prozent, die Anteile rutschten damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni.
Die Umsätze hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Das habe das Unternehmen mit Blick auf das operative Ergebnis durch Flexibilität bei den Kosten nicht ganz ausgleichen können. Der Hersteller von Verbindungstechnik leide unter der allgemeinen Schwäche der Konjunktur./bek/mis
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|NORMA Group SE Add
|Baader Bank
|22.10.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|20.10.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|NORMA Group SE Add
|Baader Bank
|21.10.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.2025
|NORMA Group SE Kaufen
|DZ BANK
|23.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2020
|NORMA Group SE Reduce
|Oddo BHF
|29.04.2020
|NORMA Group SE Reduce
|HSBC
|15.10.2019
|NORMA Group SE Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.2019
|NORMA Group SE Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.2019
|NORMA Group SE Reduce
|Oddo BHF
