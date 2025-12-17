DAX24.078 ±0,0%Est505.706 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +3,8%Nas23.042 -0,3%Bitcoin76.489 +2,3%Euro1,1746 ±-0,0%Öl59,91 +1,8%Gold4.340 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Siemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen Siemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen
Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

WDH/Fatigue-Syndrom: Gericht spricht Erzieherin Rente zu

17.12.25 15:43 Uhr

(Im fünften Absatz wird der Name des zitierten Pressesprechers berichtigt: Thomas Drappatz rpt Thomas Drappatz.)

Wer­bung

BERLIN (dpa-AFX) - Wer durch eine beruflich bedingte Virusinfektion ein Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) entwickelt, kann Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung haben. Das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 27. November in einem Einzelfall entschieden, wie jetzt bekannt wurde.

Geklagt hatte eine Erzieherin, die an einer Grundschule im Berliner Umland tätig war, wie das Gericht in einer Mitteilung erklärt. 2012 habe sie sich am Arbeitsplatz bei Schülern mit Ringelröteln angesteckt. Nach der Infektion erkrankte sie an CFS und litt den Angaben zufolge an einer starken körperlichen und geistigen Erschöpfung. Die Berufsgenossenschaft lehnte es aber ab, die Symptome auf die Ringelröteln zurückzuführen und die Frau zu entschädigen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Daraufhin klagte die Erzieherin erfolgreich vor dem Sozialgericht Frankfurt (Oder), die Berufsgenossenschaft legte jedoch Berufung ein. Das Urteil des Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigt Teile des Urteils nun und stellt erneut fest, dass das CFS eine Folge der Virusinfektion ist. Außerdem wird die Berufsgenossenschaft zur Zahlung einer Rente wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 Prozent verurteilt. Das Gericht in Frankfurt (Oder) hatte ursprünglich eine zeitlich gestaffelte Rente von 60 bis 80 Prozent vorgesehen.

Wer­bung

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Senat hat die Revision den Angaben zufolge nicht zugelassen. Die Klägerin und die Beklagte können beim Bundessozialgericht die Zulassung der Revision beantragen.

Pressesprecher: Urteil hat Präzedenzwirkung

Das Urteil gilt nur für den Einzelfall, wie Thomas Drappatz, Pressesprecher am Landessozialgericht, erklärt. Andere Senate könnten anders entscheiden. Trotzdem habe die Entscheidung des Gerichts eine Präzedenzwirkung: Rechtlich gesehen sei grundsätzlich auch die Anerkennung einer Covid-19-Erkrankung als Berufskrankheit möglich.

Das Chronische Fatigue Syndrom (CFS) ist eine häufige und schwer verlaufende Multisystemerkrankung, die besonders nach Infektionen auftreten kann. Symptome sind unter anderem extreme und dauerhafte Erschöpfung und Konzentrations- und Schlafstörungen/bum/DP/stw