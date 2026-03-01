DAX23.436 -0,7%Est505.715 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +5,2%Nas22.171 -0,6%Bitcoin62.804 +2,6%Euro1,1443 -0,7%Öl101,5 -0,3%Gold5.051 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen uneins -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/ROUNDUP: Sechs Tote bei Absturz von US-Tankflugzeug im Irak

13.03.26 16:51 Uhr

(Wiederholung: Falsches Wort im Leadsatz korrigiert: "ums Leben gekommen" statt "ums Leben gestorben".)

Wer­bung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Alle Besatzungsmitglieder seien für tot erklärt worden, teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) in einem Update auf X mit. Zuvor war bereits der Tod von vier der sechs Besatzungsmitglieder verkündet worden.

Das US-amerikanische Tankflugzeug vom Typ KC-135 war nach Angaben des US-Militärs am Donnerstag gegen 14.00 Uhr Ortszeit abgestürzt. Die Umstände des Vorfalls würden noch untersucht. Der Verlust sei jedoch weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen, hieß es in den Posts auf X. Die Identität der verstorbenen Soldaten werde erst bis zu 24 Stunden nach der Benachrichtigung der Angehörigen bekanntgegeben.

Zuvor hatte Centcom mitgeteilt, dass zwei Flugzeuge an dem Vorfall beteiligt gewesen seien. Eine Maschine sei sicher gelandet, die andere abgestürzt./scr/DP/men