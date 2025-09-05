Wehrbeauftragter fordert Pflichtdienst für alle

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wehrbeauftragter des Bundestages, Henning Otte, spricht sich dafür aus, einen Pflichtdienst für alle in Deutschland einzuführen. "Ich plädiere für ein verpflichtendes Dienstjahr für Frauen und Männer, nicht nur militärisch. Auch in Blaulicht-Organisationen, kulturell, sportlich, ehrenamtlich", sagte der CDU-Politiker der "Bild". "Sich einbringen zu können, aber auch ein Benefit dafür zu bekommen und damit die Gesellschaft wieder stärker zusammenzuführen, das ist ein großes staatspolitisches Ziel."

Die Bundeswehr brauche dringend mehr Frauen, sagte Otte. Zwar habe die Koalition sich bislang auf Freiwilligkeit beim Wehrdienst festgelegt. Doch das könnte zu wenig sein. "Wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht ausreicht, um die Kameraden und Kameradinnen zu unterstützen, dann werde ich mich melden", so der CDU-Politiker. "Der verpflichtende Wehrdienst wurde ausgesetzt, weil er sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar war. Jetzt ist die Lage eine komplett andere. Und deswegen müssen wir darüber reden."

DRK-Präsidentin: Anschreiben sollte auf sozialen Dienst hinweisen

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, plädierte dafür, junge Leute offensiver auf die Möglichkeiten für ein soziales Engagement hinzuweisen. "Ich bedauere, dass laut Kabinettsbeschluss kein einziger Satz zu einem sozialen Dienst im Anschreiben an die jungen Menschen vorgesehen ist", sagte sie der "Rheinischen Post". Viele seien bereit, sich zu engagieren, aber es fehle schlicht am Wissen, wo dies sinnvoll möglich wäre. "Hier könnte das Anschreiben in Verbindung mit einem konkreten Beratungsangebot durch die Träger leicht für Abhilfe sorgen", so Hasselfeldt.

Vom nächsten Jahr an sollen alle jungen Männer und Frauen ab ihrem 18. Geburtstag in einem Fragebogen Auskunft geben, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Dies ist Teil der Wehrerfassung. Junge Frauen können die Fragebögen ausfüllen, sind aber nicht dazu verpflichtet.

Die Wehrpflicht war in Deutschland im Juli 2011 ausgesetzt worden, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. Anstelle des Zivildienstes wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt./wn/DP/zb