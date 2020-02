DAX im Tiefenrausch: Coronavirus drückt DAX zeitweise unter 11.800-Punkte-Marke

An den Aktienmärkten herrscht wegen des Coronavirus weiter Alarmstimmung. Der DAX fiel am Freitag zum Start unter die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke. Im weiteren Verlauf ging es zunächst noch weiter ins Minus. In der Spitze verlor der Leitindex über 5 Prozent auf ein bisheriges Tagestief bei 11.724,12 Einheiten. Derzeit weist das Börsenbarometer einen Abschlag von 4,73 Prozent auf 11.782,18 Zähler aus.

Es droht damit der sechste Verlusttag in Folge, wobei sich die Talfahrt seit dem Wochenende wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigte. In den ersten vier Handelstagen der Woche hat der DAX bereits 1.200 Punkte oder rund neun Prozent verloren.

