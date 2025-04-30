DAX25.089 +0,4%Est506.156 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1782 +0,1%Öl71,10 -0,2%Gold5.175 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Weiteres Verlustjahr

Aston Martin-Aktie dennoch höher: US-Zölle belasten weiterhin - Verlust steigt

25.02.26 10:54 Uhr
VAston Martin-Aktie dennoch im Plus: Verlust bei Aston Martin wächst - US-Handelszölle belasten | finanzen.net

Dem britischen Sportwagenbauer Aston Martin droht nach einem weiteren Verlustjahr 2026 weiteres Ungemach wegen der Zölle auf seinem größten Markt USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aston Martin
0,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das 2025 in Kraft getretene Zollregime für die Einfuhr von Autos aus Großbritannien in die USA erhöhe die Komplexität und begrenze die Möglichkeit des Konzerns, treffende quartalsweise Vorhersagen zu treffen, hieß es von den Briten am Mittwoch am Firmensitz in Gaydon. Zwar will der für seine Autos in James-Bond-Filmen bekannte Konzern sein finanzielles Abschneiden dieses Jahr merklich verbessern. Geld wird aber weiter aus dem Unternehmen abfließen.

Wer­bung

Die Aktie lag in London am Vormittag rund 1,3 Prozent im Plus bei gut 57 Pence. Die Anleger hatten mit dem Titel in der Vergangenheit kaum Glück, der Abschwung ist lang und hart. Auf Basis von zwölf Monaten hat der Kurs knapp die Hälfte eingebüßt, auf Sicht von fünf Jahren gar mehr als 90 Prozent. Aston Martin schreibt schon lange rote Zahlen.

So auch vergangenes Jahr: Der Verlust unterm Strich weitete sich von knapp 324 auf 493 Millionen Pfund (565 Mio Euro) aus. Der Umsatz sackte um mehr als ein Fünftel auf 1,26 Milliarden Pfund ab, der Absatz knickte um zehn Prozent auf 5.448 Autos ein.

Kosteneinsparungen hätten den Gegenwind unter anderem von US-Zöllen nur teilweise auffangen können, hieß es. "Ich möchte Donald Trump nicht für all unseren Kummer verantwortlich machen, aber er war sicherlich ein großer Teil des Problems, mit dem wir letztes Jahr konfrontiert waren", sagte Unternehmenschef Adrian Hallmark in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Wer­bung

Aus dem Unternehmen flossen 410 Millionen Pfund an Barmitteln ab, die Schulden stiegen um knapp ein Fünftel auf 1,38 Milliarden Pfund. Hallmark will das Geldverbrennen dieses Jahr eindämmen und die bereinigte operative Marge (Ebit) von minus 15 Prozent bei stabilem Absatz Richtung Gewinnschwelle verbessern.

Behindert wird das Unternehmen dabei aber von den US-Zöllen auf britische Autoeinfuhren. So sieht das amerikanisch-britische Zollabkommen einen Zoll von 10 Prozent auf bis zu 100.000 importierte Autos aus Großbritannien vor, wie Aston Martin erläuterte. Diese würden auf die vier Quartale mit jeweils 25.000 Autos aufgeteilt - und dafür gelte das "first come first served"-Prinzip (zu deutsch etwa: "wer zuerst kommt, mahlt zuerst"). Danach verkaufte Autos unterlägen dann einem Zoll von 27,5 Prozent. Aston Martin versuche, sich auf die Risiken dieser Regelung einzustellen, hieß es. In der Region Amerika verkauft Aston Martin rund ein Drittel seiner Autos.

/men/nas/mis

GAYDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aston Martin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aston Martin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aston Martin

Nachrichten zu Aston Martin

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aston Martin

DatumRatingAnalyst
11.11.2019Aston Martin buyHSBC
08.11.2019Aston Martin HoldJefferies & Company Inc.
23.08.2019Aston Martin NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.07.2019Aston Martin buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.11.2019Aston Martin buyHSBC
24.07.2019Aston Martin buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2019Aston Martin HoldJefferies & Company Inc.
23.08.2019Aston Martin NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aston Martin nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen