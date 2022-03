AUTO1-Aktie schnellt vorbörslich hoch: AUTO1 mit kräftigem Umsatzsprung

Aktien in diesem Artikel AUTO1 12,30 EUR

7,05% Charts

News

Analysen Indizes in diesem Artikel SDAX 14.860,0

1,5% Charts

News

Analysen

Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen, das jüngst in den SDAX abgestiegen ist, ein weiteres Wachstum in Aussicht. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs könne man noch nicht einschätzen.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 1,6 Milliarden Euro. Das Rohergebnis legte um 56 Prozent auf 129 Millionen Euro zu. Der bereinigte EBITDA-Verlust vergrößerte sich unterdessen auf 45 von 22 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 70 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Der Rohertrag legte um 51 Prozent auf 431 Millionen Euro zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stand ein Verlust von 107 Millionen Euro nach einem Minus von 15 Millionen Euro im Vorjahr zu Buche.

Im laufenden Jahr rechnet AUTO1 mit einem Umsatz von 5,7 bis 6,8 Milliarden Euro. Das Rohergebnis soll 470 bis 580 Millionen Euro erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht das Unternehmen bei minus 3,0 bis minus 2,0 Prozent. Den Absatz im Großhandelssegment (Merchant) sieht AUTO1 bei 580.000 bis 680.000 Fahrzeugen, über Autohero (Retail) bei 70.000 bis 90.000 Fahrzeuge. Damit liegt die Gesamtabsatzprognose bei 650.000 bis 770.000 Einheiten.

Im vergangenen Jahr setzte AUTO1 596.731 Fahrzeuge ab, davon 555.351 im Großhandel und 41.380 über Autohero. Das hatte der Konzern bereits im Januar bekanntgegeben.

In Russland und der Ukraine sei man zwar nur minimal tätig, so das Unternehmen. In einigen der mittel- und osteuropäischen Märkte sei aber ein Anstieg der Volatilität und eine Eintrübung des Konsumklimas zu beobachten. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, um auf weitere Änderungen im Marktumfeld angemessen zu reagieren.

Die in den letzten Monaten arg gebeutelten Titel von AUTO1 schnellen auf Tradegate zeitweise um gut 9 Prozent hoch.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AUTO1 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AUTO1

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com