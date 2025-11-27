DAX23.793 +0,3%Est505.659 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.253 +0,3%Euro1,1596 ±-0,0%Öl63,20 +0,2%Gold4.155 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Weltartenkonferenz: EU-Antrag für mehr Aal-Schutz abgelehnt

27.11.25 14:03 Uhr

SAMARKAND (dpa-AFX) - Für den Japanischen und den Amerikanischen Aal kommen keine Handelsbeschränkungen wie für ihren gefährdeten europäischen Verwandten. Dies hat die zuständige Kommission auf der Weltartenkonferenz Cites in Samarkand beschlossen. Der Beschluss muss zum Ende der Konferenz im Plenum noch bestätigt werden.

Wer­bung

Eingebracht hatte den Antrag die Europäische Union. Aalfleisch gilt in einigen Ländern als Delikatesse und ist daher für den Handel interessant.

Umweltschützer kritisierten die Entscheidung. Die Entscheidung, den Antrag abzulehnen, sei "leider nicht richtungsweisend für den Artenschutz und den Erhalt der Biodiversität", sagte Stefan Ziegler vom WWF.

Deutsche Delegation rechnete mit Diskussion bei Antrag

Die deutsche Delegationsleitung erwartete bereits Diskussionen beim Thema Aale. Inka Gnittke, die Unterabteilungsleiterin Naturschutz beim Umweltministerium ist, erklärte im Vorfeld der Konferenz: "Der Gedanke bei den Aalen ist, dass sie für den Zoll in der Praxis ohne DNA-Abgleich eigentlich nicht auseinanderzuhalten sind." Der Schmuggel mit geschützten Aalen, die dann zum Beispiel als Japanischer Aal deklariert würden, sei daher nicht auszuschließen. Für den Europäischen Aal waren bereits 2009 Handelsbeschränkungen beschlossen worden.

Wer­bung

Seit Montag beraten in der usbekischen Großstadt Samarkand fast 200 Vertragsstaaten des Cites-Artenschutzübereinkommens. Ziel der Konvention ist, den internationalen Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen so zu begrenzen, dass das Überleben gefährdeter Arten gesichert ist. Bislang ist der Handel mit mehr als 40.000 Tier- und Pflanzenarten beschränkt oder verboten worden./ksr/DP/jha