Digital Assets: Verwechseln Sie Nashörner nicht mit Einhörnern

Es ist wichtig, richtig zu kategorisieren. Als Marco Polo in Sumatra war, glaubte er, Einhörner gesehen zu haben. "Fast so groß" wie die "wilden Elefanten", schrieb er in "The Travels". Sig. Tatsächlich sah Polo Nashörner.

Den ganzen Monat über wurden Nachrufe auf Decentralized Finance (DeFi) geschrieben, da die Exposure gegenüber der Liquidation des Hedgefonds Three Arrows Capital bei vielen Unternehmen im relativ neuen Bereich der "Krypto-Kreditvergabe" offensichtlich geworden ist (z. B. BlockFi, Celsius, Voyager Digital usw.). Doch nicht alle gehörnten Tiere sind Einhörner - und nicht alle Unternehmen, die auf der Krypto-Schiene fahren, sind "DeFi".

Einführung in die WisdomTree Digital Assets Taxonomy

Um zu verstehen, was vor sich geht, ist es hilfreich, eine Lesetabelle heranzuziehen. Genau zu diesem Zweck hat WisdomTree seine WisdomTree Digital Assets Taxonomy entwickelt. In der kürzlich veröffentlichten Ausgabe von WisdomTree Insights - A New Asset Class (Eine neue Asset-Klasse): Investing in the Digital Asset Ecosystem (Investitionen in das Digital-Asset-Ökosystem) wird die Taxonomie ausführlich beschrieben:

• Klassifiziert Digital Assets in eindeutige und leicht verständliche Kategorien

• Hilft dabei, die Investitionsmöglichkeiten aller Digital Assets durch das Prisma der Kategorie zu verstehen, zu der sie gehören (d. h. der "Anwendungsfall")

• Ermöglicht den Aufbau eines Investitionsfalls für jedes einzelne Asset mit seinen Chancen, Risiken und zu überwachenden relevanten Metriken

"DeFi" ist eines von acht Segmenten in der Taxonomie. Hinzu kommen weitere Segmente wie Smart-Contract-Plattformen, Non-Fungible Token (NFTs) und die etwas nebulöse Kategorie "Sonstiges".

Abbildung: Die WisdomTree Digital Assets Taxonomy v1.0 (Juli 2022)

Um auf DeFi zurückzukommen, man kann die folgende Definition verwenden: "Decentralized Finance bietet Finanzinstrumente an, ohne sich auf Finanzintermediäre wie Makler, Börsen oder Banken zu verlassen, indem es intelligente Verträge auf einer Blockchain verwendet."

Der wichtigste Teil dieser Definition ist der Verweis auf: "Verwendung von Smart Contracts auf einer Blockchain". Dies hat eine Reihe von Auswirkungen. Erstens können die Bestände aufgrund der Transparenz der Distributed Ledger (verteilte Kontenbücher) (Blockchains) und des Open-Source-Codes für Smart Contracts jederzeit überprüft werden. Und zweitens sind die Vertragsregeln sehr klar. Diejenigen, die diese DeFi-Apps nutzen, tun dies im Besitz ihres öffentlichen/privaten Schlüsselpaars. Das bedeutet, dass sie ihre Assets selbst verwahren und entscheiden, wann und wie diese Assets genutzt werden können und werden.

Dies unterscheidet sich deutlich von den Unternehmen wie Three Arrows Capital (3AC), die im vergangenen Monat für so viel Aufregung gesorgt haben. DeFi unterscheidet sich stark von Centralised Finance (CeFi), die manchmal auch Traditional Finance (TradFi) bezeichnet wird. Die Schwierigkeit besteht derzeit darin, dass diese beiden Konzepte in dem Maße verschwimmen, in dem traditionelle Finanzunternehmen die Distributed-Ledger-Technologie in ihren Betrieb integrieren. .

Was also ist "DeFi" und was ist es nicht?

Der Zusammenbruch von UST/LUNA von Terraform Lab stand ganz im Zusammenhang mit dem Bereich Digital Assets - auch wenn er wohl als "DeFi" eingestuft werden könnte. Vor dem Zusammenbruch des LUNA-Netzwerks, das laut der WisdomTree Digital Asset Taxonomy formal als "Layer 1 Smart Contract-Plattform" eingestuft wird, wurde es dazu verwendet, UST-"Stablecoin" auszugeben. Auf diese Weise kreuzte sie die Taxonomie-Segmente - LUNA, die eine Netzwerk-Kryptowährung der Ebene 1 darstellt, und UST, ein Stablecoin. Die Marktkapitalisierung von LUNA lag Anfang April 2022 noch bei rund 41 Mrd. USD, bevor sie bis Mitte Mai um 300 Mio. USD einbrach . Auf dem Höhepunkt betrug das Volumen der ausstehenden UST über 18 Mrd. USD. Am 1. Juli 2022 wurde ein UST zu 4 Cent pro Dollar gehandelt .

Der Zusammenbruch von UST/LUNA hat eine Reihe von Unternehmen in der relativ neuen Krypto-Lending-Branche gefährdet. Es wurde vermutet, dass 3AC eine Exposure von über 200 Mio. USD in LUNA hatte, obwohl es schwer ist, dies definitiv zu wissen . Unternehmen wie Three Arrows Capital erscheinen nicht in der Taxonomie. Das liegt daran, dass sie weder ihre eigenen Token ausgeben noch eine "Blockchain"-Infrastruktur betreiben. Three Arrows Capital ist (war) ein Hedge-Fonds, der fremdfinanzierte Long-Positionen in einer äußerst volatilen Anlageklasse eingegangen ist - und verloren hat. Das Ergebnis ist nicht überraschend.

Eine interessantere Fallstudie ist der Krypto-Kreditgeber Celsius, der nach dem 3AC-Debakel die Abhebungen mit dem Hinweis auf "extreme Marktbedingungen" ausgesetzt hat . Das Interessante an Celsius war, dass es seinen eigenen CEL-Token ausgegeben hat. Die Kreditgeber konnten sich dafür entscheiden, ihre Zinsen in Form des CEL-Tokens zurückzubekommen, der seit seinem Höchststand 88,5 Prozent seines Wertes verloren hat . Infolgedessen wurde der CEL-Token in der WisdomTree Digital Asset Taxonomy als "DeFi"-Token für die "Ausleihe" kategorisiert. Celsius ist (war) eine juristische Person des Vereinigten Königreichs . Es schafft eine Grätsche zwischen einem zentralisierten Kreditunternehmen gepaart mit eigenen Krypto-Token.

Im Gegensatz dazu hat der Krypto-Kreditgeber BlockFi damit begonnen, Personal abzubauen , bevor er enthüllte, dass er eines von mehreren Unternehmen war, die an der Liquidierung von Positionen beteiligt waren, die zu 3AC gehörten . BlockFi hat weder eigene Token, noch hat es wirklich viel mit Digital-Asset-Netzwerken zu tun, außer dass es die Digital Assets seiner Kunden an andere Vermittler verliehen hat.

Ein weiteres ähnliches Beispiel ist der Krypto-Broker Voyager Digital, der aufdeckte, dass 3AC nicht in der Lage war, die Zahlungen für ein Darlehen in Höhe von 15.250 BTC im Wert von etwa 305 Mio. USD und 350 Mio. USD an USD Coin (USDC) zu leisten. Am 6. Juni beantragte Voyager Konkurs nach Kapitel 11 . Möglicherweise hat der Marktmacher und Kreditgeber Genesis eine Exposure von Hunderten von Millionen Dollar bei 3AC. Keines der beiden Unternehmen hat eigene Token - dennoch ist zu beachten, dass Voyager mit sogenannten "Stablecoins" handelte (d. h. US-reguliertes USDC von Circle). Selbst im Stablecoin-Segment der WisdomTree Digital Asset Taxonomy gibt es viele Nuancen.

DeFi ist tot, lang lebe DeFi

Die turbulenten Ereignisse im Juni und Juli hatten eine positive Seite. Die Ereignisse haben die Stärken vieler Decentralised Finance (DeFi) -Anwendungen gezeigt (z. B. Compound, Aave, Maker), die nach wie vor reibungslos funktionieren. Bei Bedarf wurden die Positionen mithilfe automatisierter Computerskripte ("Smart Contracts") aufgelöst, um das mitunter chaotische Geschäft abzuwickeln. Diese Anwendungen waren rund um die Uhr einsatzbereit, funktionierten wie geplant und sind weltweit für jeden mit einem Mobiltelefon und einer Internetverbindung zugänglich. Diese Anwendungen bieten Transparenz und Überprüfbarkeit, die im traditionellen Finanzsystem oft nicht gegeben sind.

Nur wenn man Kryptowährungen, Netzwerke und Token richtig kategorisiert, kann man erkennen, wo die wahren Probleme - und Chancen - liegen. Dies ist die Aufgabe der WisdomTree Digital Assets Taxonomie. Alle Insolvenzen der Kryptokreditbranche als "DeFi" zu bezeichnen, wäre so, als würde man alle gehörnten Tiere mit Nashörnern verwechseln.

