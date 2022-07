RTL- und Bouygues-Aktie tiefer: Frankreichs Kartellwächter haben erhebliche Bedenken bei Fusion von TF1 und RTL-Tochter M6

Diese Bedenken betreffen vor allem den Werbemarkt, wie die M6-Mutter RTL mitteilte. Die Bertelsmann-Tochter RTL und der Mischkonzern Bouygues wollen jedoch an ihren ursprünglichen Fusionsplänen für die Sendergruppen M6 und TF1 festhalten, und kündigten eine Antwort an die französische Wettbewerbsaufsicht binnen drei Wochen an. Die Anhörungen vor dem Ausschuss der französischen Wettbewerbsbehörde sind für den 5. und 6. September angesetzt.

Die RTL-Aktie verliert am Mittwoch via XETRA zeitweise 2,34 Prozent auf 37,60 Euro, während die Bouygues-Anteilsscheine an der EURONEXT zeitweise um 0,24 Prozent leichter bei 28,87 Euro tendieren.

FRANKFURT (Dow Jones)

