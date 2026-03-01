DAX23.869 +2,0%Est505.794 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +2,9%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,13 +3,7%Gold5.183 +0,7%
Wieder Fleisch-Exporte nach Kanada und USA

10.03.26 13:23 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Handelssperre wegen des Auftretens der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland können wieder Fleisch und Milchprodukte in die USA und nach Kanada exportiert werden. Einfuhrbeschränkungen für Tiere und tierische Erzeugnisse in beiden Ländern würden aufgehoben, teilte das Bundesagrarministerium in Berlin mit. Ab sofort wieder aus Deutschland geliefert werden können unter anderem frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, zusammengesetzte Lebensmittel und Käse.

Minister Alois Rainer sagte: "Das ist gut für unsere Land- und Ernährungswirtschaft, ganz besonders für unsere tierhaltenden Betriebe." Der CSU-Politiker will Exporte deutscher Lebensmittel und anderer Agrargüter in alle Welt stärker ankurbeln und hatte dazu kürzlich eine Strategie vorgestellt.

Anfang 2025 war es in Deutschland erstmals seit mehr als 35 Jahren wieder zu einem MKS-Ausbruch gekommen. Mehrere Nicht-EU-Staaten verhängten Importstopps für Fleisch und Milch aus der ganzen Bundesrepublik. Inzwischen hoben schon Südkorea und Japan solche Importstopps wieder auf. Weitere Fälle der Tierseuche gab es nicht. Im April 2025 setzte die Weltorganisation für Tiergesundheit für Deutschland wieder den Status "MKS-frei" ein./sam/DP/nas