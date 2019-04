BÖRSENJUBILÄUM: 150 Jahre PORR Aktie

 Am 15. April feiert Wienerberger ebenfalls 150 Jahre Börsenjubiläum

Am 8. April 1869, nur kurz nach Gründung der "Allgemeine Österreichische Baugesellschaft", konnten Anleger die Aktie der heutigen PORR AG erstmals an der Wiener Börse handeln. 150 Jahre Börsennotiz machen die PORR zum ältesten Titel an der Wiener Börse. Nur eine Woche später kam mit Wienerberger AG am 15. April 1869 ein weiteres heimisches Vorzeigeunternehmen an die Börse. "Die PORR und Wienerberger sind Paradebeispiele dafür, wie Unternehmen den Kapitalmarkt als Entwicklungsturbo nutzen können - und wie eng Wachstum und Börse miteinander verknüpft sind", sagt Börsenvorstand Christoph Boschan. Bei der heutigen PORR Jubiläumsfeier in der Säulenhalle der Wiener Börse werden Gratulanten, Wegbegleiter und hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft erwartet, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Hartwig Löger.

Entscheidend für ein erfolgreiches Börsen-Leben sind unter anderem aktive Investorenansprache und Liquidität der Aktie. Die PORR hat in den letzten Jahren den Streubesitzanteil auf 46,3 % erhöht und mit dieser Entscheidung dafür gesorgt, dass ausreichend Aktien zum Handel an der Börse zur Verfügung stehen. Mit dem Listing im prime market konnte die Wahrnehmung bei heimischen und internationalen Investoren weiter gesteigert werden. Beides wesentliche Schritte, die die Unternehmensentwicklung und den Erfolg am Kapitalmarkt mitbestimmen.

"Die PORR hat sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausgeruht und viel dafür getan, erfolgreich am Kapitalmarkt unterwegs zu sein. Unter anderem hat die Gesellschaft mehrere Kapitalerhöhungen durchgeführt, Unternehmensanleihen erfolgreich platziert und Aktiensplits vorgenommen. Damit hat sich das Unternehmen nicht nur historisch ein solides Fundament an der Wiener Börse gebaut", gratuliert Börsenvorstand Boschan.

Die PORR und Wienerberger sind Role Models für expandierende Jungunternehmen. Keine andere Finanzierungsform bringt mehr Kapital, Sichtbarkeit und Struktur in Unternehmen als ein Börsengang am Heimatmarkt.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist die einzige Wertpapierbörse Österreichs und stellt modernste Infrastruktur, Marktdaten und relevante Informationen zur Verfügung. Sie bietet österreichischen börsenotierten Unternehmen maximale internationale Sichtbarkeit, die größte Liquidität und die höchste Transparenz. Ihren Anlegern gewährleistet sie eine reibungslose und effiziente Durchführung der Börsengeschäfte. Die Wiener Börse betreibt den zentralen Marktdatenfeed für Zentral- und Osteuropa (CEE) und hat sich in der Berechnung von Indizes auf die Region etabliert. Sie kooperiert im Verbund mit ihrer Holding-Mutter CEESEG mit über zehn Börsen in CEE und wird für dieses Know-how weltweit geschätzt.



