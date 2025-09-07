DAX23.849 +0,3%ESt505.362 +0,3%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.118 +1,2%Euro1,1688 +0,3%Öl66,93 +0,1%Gold3.551 +0,1%
Wirtschaftsminister Guy Parmelin kurzfristig in die USA gereist

05.09.25 12:00 Uhr

BERN (dpa-AFX) - Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist in der Nacht auf Freitag kurzfristig in die USA gereist. Zu den Details der Reise äußerste sich das Wirtschaftsdepartement zunächst nicht. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF bestätigte am Freitag die Reise auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Unklar blieb vorerst namentlich, ob ein Zusammenhang zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Einfuhren aus der Schweiz besteht.

Parmelins Departement machte diese Aussage, nachdem der Schweizer Wirtschaftsminister seinen am Freitag geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in letzter Minute abgesagt hatte. Der Waadtländer Bundesrat hätte am "Tag der Wirtschaft 2025" die Grußbotschaft der Landesregierung überbringen sollen. Economiesuisse nannte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die USA-Reise als Grund der Absage./AWP/jha