AKTIE IM FOKUS 2: Redcare im Aufwind - Jefferies: Wendepunkt deutet sich an

(Neu: mehr Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal haben den Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) am Montag kräftig Schub verliehen. In der Spitze ging es mit dem Kurs um 15 Prozent auf fast 90 Euro nach oben. Zuletzt waren es noch 8 Prozent auf 84,35 Euro. Damit führten die Papiere der Online-Apotheke klar die Kursgewinner im MDAX an. An der Börse in Zürich gewannen die Aktien des Kontrahenten DocMorris 3 Prozent.

Redcare Pharmacy profitiert weiter vom noch recht jungen Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Der Gesamtumsatz legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 719 Millionen Euro zu. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Wachstumstreiber waren erneut verschreibungspflichtige Medikamente hierzulande. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen.

Daten von Nutzer-Apps hätten jüngst den Schluss nahegelegt, dass das Unternehmen nach der Sommerpause das Marketing nicht besonders angekurbelt hat, schrieb Olivier Calvet von der UBS. Das könne vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf die Erwartungen am Markt gedrückt haben.

Profitieren dürfte der Aktienkurs derweil auch von der Eindeckung von Leerverkäufen durch spekulative Anleger. Diese setzen auf fallende Kurse und müssen bei steigenden Kursen Aktien am Markt zurückkaufen, was die Aufwärtsdynamik noch beschleunigt. Laut dem Marktportal Ayondo beläuft sich der Anteil der leer veräußerten Aktien auf fast 48 Prozent./bek/men/mis

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

