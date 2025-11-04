Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittag mit KursVerlusten

DAX23.810 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.996 -0,2%
So bewegt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 64,95 EUR abwärts.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 64,95 EUR. Das Tagestief markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 63,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,05 EUR. Zuletzt wechselten 147.530 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Bei 171,40 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 163,90 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 63,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,75 EUR an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber -0,21 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 719,23 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 560,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen.

In der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,892 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Redcare Pharmacy

mehr Analysen