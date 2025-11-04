DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Dienstagnachmittag leichter

04.11.25 16:08 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Dienstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 64,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
64,75 EUR -4,55 EUR -6,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 64,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ging bis auf 63,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.376 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 171,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 164,71 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,63 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 165,75 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein Ergebnis je Aktie von -0,21 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 719,23 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Umsatz von 560,67 Mio. EUR eingefahren.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,892 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

So schätzen Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren abgeworfen

Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen