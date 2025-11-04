Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Dienstagnachmittag leichter

So bewegt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 64,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 64,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ging bis auf 63,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.376 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 171,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 164,71 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,63 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 165,75 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein Ergebnis je Aktie von -0,21 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 719,23 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Umsatz von 560,67 Mio. EUR eingefahren.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,892 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

