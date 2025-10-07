Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Dienstagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 89,10 EUR.
Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 89,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 90,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien beläuft sich auf 73.293 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,40 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,37 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,65 EUR am 09.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 21,83 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 169,43 EUR an.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) -0,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 709,19 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 560,67 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,982 EUR ausweisen wird.
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
