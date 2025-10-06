Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,59 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
87,95 €
|Abst. Kursziel*:
70,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,73%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
165,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research