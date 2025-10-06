DAX 24.371 +0,0%ESt50 5.628 +0,0%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,20 -1,1%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.503 +0,0%Euro 1,1662 -0,4%Öl 65,12 -0,6%Gold 3.960 +0,0%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

88,90 EUR +0,75 EUR +0,85 %
STU
82,77 CHF +1,17 CHF +1,43 %
BRX
Marktkap. 1,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

10:41 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
88,90 EUR 0,75 EUR 0,85%
News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,95 €		 Abst. Kursziel*:
70,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,73%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
165,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

10:41 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
06.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
06.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Zuversicht Redcare-Aktien bauen Vortagesgewinne aus - Analysten optimistisch Redcare-Aktien bauen Vortagesgewinne aus - Analysten optimistisch
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: MDAX notiert zum Handelsende um die Nulllinie
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag auf Höhenflug
finanzen.net Redcare Pharmacy-Aktie mit Kurssprung: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags
TraderFox Stocks in Action: ASML, Redcare Pharmacy, Auto 1 Group, Nordex und Hannover Rück.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 06.10.2025
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jerome Cochet, buy
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jasper Eenhorst, buy
