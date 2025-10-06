Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag auf Höhenflug

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,2 Prozent auf 86,15 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,2 Prozent auf 86,15 EUR. Bei 89,90 EUR erreichte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 83,80 EUR. Zuletzt wechselten 328.094 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 171,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 98,96 Prozent Plus fehlen der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,65 EUR ab. Mit Abgaben von 19,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 169,43 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im vergangenen Quartal 709,19 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umsetzen können.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,979 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stehen.

