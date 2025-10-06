DAX24.426 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.897 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,06 +1,1%Gold3.954 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Blick

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag auf Höhenflug

06.10.25 16:10 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,2 Prozent auf 86,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
87,35 EUR 8,80 EUR 11,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,2 Prozent auf 86,15 EUR. Bei 89,90 EUR erreichte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 83,80 EUR. Zuletzt wechselten 328.094 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 171,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 98,96 Prozent Plus fehlen der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,65 EUR ab. Mit Abgaben von 19,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 169,43 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im vergangenen Quartal 709,19 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umsetzen können.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,979 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen