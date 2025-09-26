DAX23.801 +0,3%ESt505.517 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.734 -0,1%Euro1,1723 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.819 +1,5%
AKTIE IM FOKUS: Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefs

29.09.25 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
75,10 EUR -2,15 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) sind am Montag nach einer Personalie zeitweise um bis zu 5 Prozent gefallen. Mit 73,10 Euro rückte das jüngste Jahrestief bei 69,65 Euro wieder in den Fokus, bevor sich das Minus zuletzt wieder auf knapp drei Prozent verringerte.

Die Nachricht über den Ausstieg des Finanzchefs Jasper Eenhorst komme zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt, kommentierte ein Experte. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, dass er nach sechs Jahren im Amt ein schwaches Rezeptwachstum hinterlasse. Man könne es so interpretieren, dass er selbst etwas die Zuversicht verloren habe.

Eenhorst ist aus dem Vorstand ausgeschieden, wird aber laut Redcare noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen.

Die Redcare-Pharmacy-Aktie büßte im bisherigen Jahresverlauf mehr als 40 Prozent ein und ist damit einer der schwächsten Werte im MDAX./ag

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
03.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
