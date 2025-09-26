AKTIE IM FOKUS: Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefs
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) sind am Montag nach einer Personalie zeitweise um bis zu 5 Prozent gefallen. Mit 73,10 Euro rückte das jüngste Jahrestief bei 69,65 Euro wieder in den Fokus, bevor sich das Minus zuletzt wieder auf knapp drei Prozent verringerte.
Die Nachricht über den Ausstieg des Finanzchefs Jasper Eenhorst komme zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt, kommentierte ein Experte. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, dass er nach sechs Jahren im Amt ein schwaches Rezeptwachstum hinterlasse. Man könne es so interpretieren, dass er selbst etwas die Zuversicht verloren habe.
Eenhorst ist aus dem Vorstand ausgeschieden, wird aber laut Redcare noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen.
Die Redcare-Pharmacy-Aktie büßte im bisherigen Jahresverlauf mehr als 40 Prozent ein und ist damit einer der schwächsten Werte im MDAX./ag
