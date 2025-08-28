DAX 23.931 -0,5%ESt50 5.367 -0,6%Top 10 Crypto 15,55 -2,2%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 94.196 -2,2%Euro 1,1668 -0,1%Öl 68,03 -0,4%Gold 3.407 -0,3%
Infineon-Aktie im Blick: Stabiler Ausblick trotz globaler Unsicherheiten
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

81,90 EUR +0,65 EUR +0,80 %
STU
76,03 CHF -0,62 CHF -0,81 %
BRX
Marktkap. 1,82 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Deutsche Bank AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

12:06 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
81,90 EUR 0,65 EUR 0,80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch sieht den Eintritt der Drogeriekette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente noch nicht als Bedrohung für die Internetapotheke, wie aus seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Der Eintritt in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist seiner Meinung nach noch unwahrscheinlich./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,20 €		 Abst. Kursziel*:
160,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
161,29%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:06 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
30.07.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

