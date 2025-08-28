Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,82 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch sieht den Eintritt der Drogeriekette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente noch nicht als Bedrohung für die Internetapotheke, wie aus seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Der Eintritt in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist seiner Meinung nach noch unwahrscheinlich./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
214,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,20 €
|Abst. Kursziel*:
160,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
161,29%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|12:06
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research