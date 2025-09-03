Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 73,70 EUR.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 73,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 74,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.522 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,40 EUR. 132,56 Prozent Plus fehlen der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71,50 EUR. Dieser Wert wurde am 04.09.2025 erreicht. Abschläge von 2,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,43 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie aus.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im vergangenen Quartal 709,19 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umsetzen können.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2028 7,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
