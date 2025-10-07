Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 87,50 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87,50 EUR. Kurzfristig markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 88,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.821 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 69,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,43 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent auf 709,19 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 560,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Laut Analysten dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,982 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Redcare Pharmacy-Aktie mit Kurssprung: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September